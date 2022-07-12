ЗАМАНА - Завершилась рабочая поездка Валентины Матвиенко в Дагестан

Завершилась рабочая поездка Валентины Матвиенко в Дагестан

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12 июля, 2022. Вторник 15:16
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Завершилась рабочая поездка Валентины Матвиенко в Дагестан

Сегодня, 12 июля, завершилась двухдневная рабочая поездка Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко в Дагестан.

Завершилась рабочая поездка Валентины Матвиенко в Дагестан
Общество

В течение 2-х дней спикер верхней палаты российского парламента осмотрела ряд социальных объектов в Каспийске, Махачкале и Дербенте, а также провела собрание на тему социально-экономического развития Дагестана. Во 2-й день Председатель СФ России поехала в Дербент, где побывала на крепости «Нарын-Кала» и поговорила с местными мастерами народных изделий.

В завершение визита Валентина Матвиенко поблагодарила республику за гостеприимный прием.

«Вы живете в уникальном регионе, здесь такой особый магнетизм и какая-то энергетика. Потрясающе! Поэтому, наверное, у вас всё получается», – озвучила она.

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