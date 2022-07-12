Завершилась рабочая поездка Валентины Матвиенко в Дагестан

В течение 2-х дней спикер верхней палаты российского парламента осмотрела ряд социальных объектов в Каспийске, Махачкале и Дербенте, а также провела собрание на тему социально-экономического развития Дагестана. Во 2-й день Председатель СФ России поехала в Дербент, где побывала на крепости «Нарын-Кала» и поговорила с местными мастерами народных изделий.

В завершение визита Валентина Матвиенко поблагодарила республику за гостеприимный прием.

«Вы живете в уникальном регионе, здесь такой особый магнетизм и какая-то энергетика. Потрясающе! Поэтому, наверное, у вас всё получается», – озвучила она.