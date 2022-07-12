ЗАМАНА - Председателю Совета Федерации России показали изделия мастеров Дагестана

Председателю Совета Федерации России показали изделия мастеров Дагестана

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12 июля, 2022. Вторник 14:48
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Председателю Совета Федерации России показали изделия мастеров Дагестана

В ходе рабочего визита в Дербент Председатель СФ России Валентина Матвиенко ознакомилась с работами дагестанских мастеров, представленные на крепости «Нарын-Кала».

Председателю Совета Федерации России показали изделия мастеров Дагестана
Общество

Так, Матвиенко показали работы кубачинских и гоцатлинских мастеров. Она отметила, что изделия местных творцов становятся «всё краше и краше», призвав мастеров заботиться о том, чтобы народные промыслы долго жили. Кроме того, Матвиенко назвала важным не прерывать поколение таких талантливых художников и активно привлекать в сферу молодое поколение.

Председателю СФ России также продемонстрировали продукцию предприятия «Кизляр», много лет выпускающую качественное холодное оружие.

«Необходимо наладить новые логистические алгоритмы. Продукция подобного качества всегда будет востребована», – отметила она.

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