ЗАМАНА - Валентина Матвиенко и Сергей Меликов приехали в Дербент

Валентина Матвиенко и Сергей Меликов приехали в Дербент

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12 июля, 2022. Вторник 14:25
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Валентина Матвиенко и Сергей Меликов приехали в Дербент

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и руководитель Дагестана Сергей Меликов сегодня, 12 июля, приехали в старинный Дербент.

Валентина Матвиенко и Сергей Меликов приехали в Дербент
Общество

Первым объектом для посещения стала крепость «Нарын-Кала». На цитадели гостей встретили традиционными местными блюдами и сладостями: шербетом, шекербурой, гогалами и пахлавой из миндаля. Спикер Совфеда осмотрела одну из главных достопримечательностей республики, где познакомилась с историей появления крепости.

Стоит заметить, что 2 день рабочего визита Председателя СФ в Дагестан пройдет под знаком Года культурного наследия народов России. Накануне в Махачкале Валентина Матвиенко посетила ряд социальных объектов и провела собрание на тему социально-экономического развития региона.

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