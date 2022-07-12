Первым объектом для посещения стала крепость «Нарын-Кала». На цитадели гостей встретили традиционными местными блюдами и сладостями: шербетом, шекербурой, гогалами и пахлавой из миндаля. Спикер Совфеда осмотрела одну из главных достопримечательностей республики, где познакомилась с историей появления крепости.
Стоит заметить, что 2 день рабочего визита Председателя СФ в Дагестан пройдет под знаком Года культурного наследия народов России. Накануне в Махачкале Валентина Матвиенко посетила ряд социальных объектов и провела собрание на тему социально-экономического развития региона.