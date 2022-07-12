В России выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай оспы обезьян выявили в России: болезнь обнаружилась у гражданина, который вернулся из поездки по странам Европы. Об этом СМИ сегодня, 12 июля, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом в пресс-службе заметили, что заболевание у пациента проходит в легкой форме, опасности для жизни нет: "Мужчина изолирован и пребывает в медицинской организации инфекционного профиля". Там также уточнили, что круг контактов пациента в период пребывания в России был ограничен, в квартире он находился один. "Все контактные лица оперативно определены и пребывают под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая врачебная помощь. За счет быстрого начала эпидрасследования возможность последующего распространения инфекции купирована. Ситуация пребывает на строгом контроле Роспотребнадзора", — заявляет ведомство.