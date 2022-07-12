Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит создать 200 новых рабочих мест

Вчера, 11 июля, в ходе рабочего визита в регион с ходом реконструкции аэропорта ознакомилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Реконструкция аэропорта позволит не только увеличить число рейсов и пассажиропоток, но и расширить маршрутную сеть полетов, проходящих из Махачкалы. Это повысит налоговые поступления во все уровни бюджета и внебюджетные фонды и создаст более 200 новых рабочих мест", — информирует пресс-служба. "Кроме того, за счет собственных средств учреждения осуществляется проектирование объекта "Высокий командно-диспетчерский пункт", — добавляет источник.