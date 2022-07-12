ЗАМАНА - Крымская спортсменка переехала в Дагестан и выиграла Кубок России по грэпплингу

Крымская спортсменка переехала в Дагестан и выиграла Кубок России по грэпплингу

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12 июля, 2022. Вторник 10:12
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Крымская спортсменка переехала в Дагестан и выиграла Кубок России по грэпплингу

19-летняя девушка Анна Бузило выиграла золото на Кубке России по грэпплингу, который прошел в подмосковном Наро-Фоминске.

Крымская спортсменка переехала в Дагестан и выиграла Кубок России по грэпплингу
Общество

Анна Бузило - воспитанница тренера Василия Барбашова - серебряный призёр Первенства мира по грэпплингу.  Для улучшения своих навыков она переехала из Евпатории в Дагестан и уже 4 месяца тренируется здесь под руководством чемпиона мира Арсена Шапиева и бразильского эксперта Дарлана Мораеса.  На Кубке России Анна Бузило, которая представляла Дагестан, одержала победу над всеми своими соперницами в весовой категории до 64 кг.  Проигрывая по ходу финала 0:5 спортсменке из Белгорода, Анна за 15 секунд до конца боя собрала свои силы и вышла вперед. Став обладательницей Кубка России, Анна Бузило вошла в состав взрослой сборной РФ по грэплингу.

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