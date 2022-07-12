Крымская спортсменка переехала в Дагестан и выиграла Кубок России по грэпплингу

Анна Бузило - воспитанница тренера Василия Барбашова - серебряный призёр Первенства мира по грэпплингу. Для улучшения своих навыков она переехала из Евпатории в Дагестан и уже 4 месяца тренируется здесь под руководством чемпиона мира Арсена Шапиева и бразильского эксперта Дарлана Мораеса. На Кубке России Анна Бузило, которая представляла Дагестан, одержала победу над всеми своими соперницами в весовой категории до 64 кг. Проигрывая по ходу финала 0:5 спортсменке из Белгорода, Анна за 15 секунд до конца боя собрала свои силы и вышла вперед. Став обладательницей Кубка России, Анна Бузило вошла в состав взрослой сборной РФ по грэплингу.