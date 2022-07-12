ЗАМАНА - Первая большая солнечная электростанция открылась в Дагестане

Первая большая солнечная электростанция открылась в Дагестане

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12 июля, 2022. Вторник 09:14
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Первая большая солнечная электростанция открылась в Дагестане
В Дагестане вчера, 11 июля, прошла торжественная церемония открытия Южно-Сухокумской солнечной электростанции мощностью 15 МВт, первого крупного объекта солнечной генерации в субъекте.
Первая большая солнечная электростанция открылась в Дагестане
Общество

В мероприятии поучаствовал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта стали структуры ГК «Хевел». Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечили сотрудники корпорации «Россети Северный Кавказ».

Команду на пуск объекта дал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В рамках открытия премьер озвучил, что открытие этой станции - историческое событие для республики. В последний раз новые энергетические мощности на территории региона вводились 8 лет назад. Подробнее материал можно прочитать тут.

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