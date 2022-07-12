В мероприятии поучаствовал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Первая большая солнечная электростанция открылась в Дагестане
- Автор Дарья
- 12 июля, 2022. Вторник 09:14
В Дагестане вчера, 11 июля, прошла торжественная церемония открытия Южно-Сухокумской солнечной электростанции мощностью 15 МВт, первого крупного объекта солнечной генерации в субъекте.
Инвестором и генеральным подрядчиком проекта стали структуры ГК «Хевел». Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечили сотрудники корпорации «Россети Северный Кавказ».
Команду на пуск объекта дал Абдулмуслим Абдулмуслимов.
В рамках открытия премьер озвучил, что открытие этой станции - историческое событие для республики. В последний раз новые энергетические мощности на территории региона вводились 8 лет назад. Подробнее материал можно прочитать тут.
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