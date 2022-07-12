Инвестором и генеральным подрядчиком проекта стали структуры ГК «Хевел». Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечили сотрудники корпорации «Россети Северный Кавказ».

Команду на пуск объекта дал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В рамках открытия премьер озвучил, что открытие этой станции - историческое событие для республики. В последний раз новые энергетические мощности на территории региона вводились 8 лет назад. Подробнее материал можно прочитать тут.