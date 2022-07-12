ЗАМАНА - В Махачкале с участием Валентины Матвиенко открыли мемориальную доску Фазу Алиевой

В Махачкале с участием Валентины Матвиенко открыли мемориальную доску Фазу Алиевой

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12 июля, 2022. Вторник 08:46
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В Махачкале с участием Валентины Матвиенко открыли мемориальную доску Фазу Алиевой

Постановлением руководителя РД регион широко отмечает 90-летие со дня рождения народной поэтессы Фазу Алиевой, которая стала важнейшей частью культурного наследия Дагестана.

В Махачкале с участием Валентины Матвиенко открыли мемориальную доску Фазу Алиевой
Общество

В рамках празднования в Махачкале с участием Валентины Матвиенко и Сергея Меликова прошла церемония открытия мемориальной доски на стене жилого дома, в котором когда-то жила Фазу Алиева. Именно здесь создавались великие работы поэтессы, хранящие по сей день память о выдающейся дагестанке. Выступая перед участниками церемонии, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что Фазу Алиева – величайшая поэтесса и личность, прославившая не только республику, но и всю Россию. «Для меня это огромная честь и радость – участвовать в открытии мемориальной доски. С Фазу Гамзатовной мы были лично знакомы, она приезжала ко мне. Замечу, что она была не просто талантлива от Бога, но и была крайне душевным человеком, с ней было интересно общаться. Дагестанская земля дала миру и России много выдающихся людей, писателей, деятелей культуры. И Фазу Алиева – одна из них, она написала более 100 стихов, многие из которых были переведены на другие языки планеты. Благодарю Сергея Меликова за бережное отношение к памяти о славных земляках. Это крайне важно для будущих поколений, дабы они знали свою историю и продолжали замечательные традиции многонационального народа республики», – отметила Матвиенко. Подробнее материал можно прочитать тут.

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