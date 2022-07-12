ЗАМАНА - Валентина Матвиенко и Сергей Меликов ознакомились с ходом строительства здания «Дом танца «Лезгинка»

Валентина Матвиенко и Сергей Меликов ознакомились с ходом строительства здания «Дом танца «Лезгинка»

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12 июля, 2022. Вторник 02:24
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Валентина Матвиенко и Сергей Меликов ознакомились с ходом строительства здания «Дом танца «Лезгинка»

Валентина Матвиенко проверила ход строительства здания «Дом танца «Лезгинка» на берегу Каспийского моря в Махачкале.

Валентина Матвиенко и Сергей Меликов ознакомились с ходом строительства здания «Дом танца «Лезгинка»
Общество

В сопровождении руководителя РД Сергея Меликова она осмотрела четырехэтажное здание, способное вместить конференц-зал на 120 человек с эстрадой, торжественный и репетиционные залы, музыкальную комнату для оркестра, операторскую звукозапись и так далее.

Возведение объекта проводится за счет средств федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». О ходе работ Сергей Меликов рассказывал весной этого года руководителю Минкультуры РФ Ольге Любимовой.

Дом танца будет открыт уже в 2023 году.

Как заметил руководитель «Лезгинки» Джамбулат Магомедов, если в прошлом могли заниматься танцами всего 110 детей, то в новом здании смогут одновременно танцевать уже 500.

Положительно оценив инициативу по открытию нового Дома танцев, Валентина Матвиенко озвучила: «То, что глава региона отдает приоритет учреждениям культуры – открывается такой замечательный Дворец танцев – это крайне важно».

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