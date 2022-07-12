Совместно с руководителем региона Сергеем Меликовым она осмотрела спальни, столовую и музыкальную комнату, поговорила с директором учреждения. Сад оснащён всем необходимым для комфортного пребывания детей и их разностороннего развития, в том числе благоустроенным двором и спортплощадкой.
Осматривая столовую, Валентина Матвиенко особое внимание обратила на важность здорового питания воспитанников: «В детсады и школы необходимо поставлять натуральные сельскохозяйственные продукты». Учреждение рассчитано на 14 групп для детей младшего и среднего дошкольного возраста. Открытие сада пройдет в начале учебного года.