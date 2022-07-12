Валентина Матвиенко и Сергей Меликов осмотрели новый детсад в Каспийске

Вчера, 11 июля, в ходе визита в Дагестан Валентина Матвиенко оценила готовность детского сада в Каспийске на 250 мест, который был построен в рамках нацпроекта «Демография».

Совместно с руководителем региона Сергеем Меликовым она осмотрела спальни, столовую и музыкальную комнату, поговорила с директором учреждения. Сад оснащён всем необходимым для комфортного пребывания детей и их разностороннего развития, в том числе благоустроенным двором и спортплощадкой.

Осматривая столовую, Валентина Матвиенко особое внимание обратила на важность здорового питания воспитанников: «В детсады и школы необходимо поставлять натуральные сельскохозяйственные продукты». Учреждение рассчитано на 14 групп для детей младшего и среднего дошкольного возраста. Открытие сада пройдет в начале учебного года.