ЗАМАНА - В Дагестан с рабочим визитом прилетела Валентина Матвиенко

В Дагестан с рабочим визитом прилетела Валентина Матвиенко

Автор
11 июля, 2022. Понедельник 22:15
|||
В Дагестан с рабочим визитом прилетела Валентина Матвиенко

Сегодня, 11 июля, в Дагестан с рабочим визитом прилетела Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

В Дагестан с рабочим визитом прилетела Валентина Матвиенко
Общество

В аэропорту Махачкалы спикера Совета Федерации встретили руководитель республики Сергей Меликов, сенатор от региона Ильяс Умаханов и другие официальные лица.

В расписании – изучение реализации указа «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в 2021 году по итогам Дней Дагестана в Совете Федерации, осмотр социальных объектов, участие в мероприятиях в рамках празднования юбилея народной поэтессы Фазу Алиевой и Года культурного наследия народов России.

Кроме того, Валентина Матвиенко проведёт в регионе собрание на тему по социально-экономическому развитию субъекта.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top