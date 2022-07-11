В Дагестан с рабочим визитом прилетела Валентина Матвиенко

Сегодня, 11 июля, в Дагестан с рабочим визитом прилетела Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

В аэропорту Махачкалы спикера Совета Федерации встретили руководитель республики Сергей Меликов, сенатор от региона Ильяс Умаханов и другие официальные лица.

В расписании – изучение реализации указа «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в 2021 году по итогам Дней Дагестана в Совете Федерации, осмотр социальных объектов, участие в мероприятиях в рамках празднования юбилея народной поэтессы Фазу Алиевой и Года культурного наследия народов России.

Кроме того, Валентина Матвиенко проведёт в регионе собрание на тему по социально-экономическому развитию субъекта.