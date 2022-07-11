ЗАМАНА - В Гергебильском районе планируют собрать более 3,5 тысячи тонн абрикоса, в республике в целом – не менее 35 тысяч тонн

В Гергебильском районе планируют собрать более 3,5 тысячи тонн абрикоса, в республике в целом – не менее 35 тысяч тонн

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11 июля, 2022. Понедельник 10:58
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В Гергебильском районе планируют собрать более 3,5 тысячи тонн абрикоса, в республике в целом – не менее 35 тысяч тонн

В Гергебильском районе планируют собрать более 3500 тонн абрикоса, в регионе в целом – не менее 35 000 тонн.

В Гергебильском районе планируют собрать более 3,5 тысячи тонн абрикоса, в республике в целом – не менее 35 тысяч тонн
Общество

В регионе прорабатываются меры, направленные на оказание помощи аграриям в хранении и реализации урожая.   В Гергебильском районе в текущем году планируется собрать более 3500 тонн высококачественных плодов абрикоса разных сортов. Среди них – абрикосы видов «Шалах», «Шиндахлан», «Краснощекий», «Бухари» и «белые абрикосы», востребованные и устойчивые для перевозки. Тут растет и один из самых целебных сортов абрикосов – «Хонобах», известный своей высокой концентрацией целебных свойств, что подтверждено в лабораторных условиях. Как заметил руководитель администрации Гергебильского района Магомедали Тагиров, сельское хозяйство – это основа экономики Гергебильского района.

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