В Гергебильском районе планируют собрать более 3,5 тысячи тонн абрикоса, в республике в целом – не менее 35 тысяч тонн

В регионе прорабатываются меры, направленные на оказание помощи аграриям в хранении и реализации урожая. В Гергебильском районе в текущем году планируется собрать более 3500 тонн высококачественных плодов абрикоса разных сортов. Среди них – абрикосы видов «Шалах», «Шиндахлан», «Краснощекий», «Бухари» и «белые абрикосы», востребованные и устойчивые для перевозки. Тут растет и один из самых целебных сортов абрикосов – «Хонобах», известный своей высокой концентрацией целебных свойств, что подтверждено в лабораторных условиях. Как заметил руководитель администрации Гергебильского района Магомедали Тагиров, сельское хозяйство – это основа экономики Гергебильского района.