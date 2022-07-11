Дагестан принимает ралли гонщиков с мировым именем

На территорию региона знаменитые гонщики приехали после трехдневной гонки из Астрахани. В горной республике они также пробудут 3 дня, вернувшись 12 июля на участок села Нариман, после чего поедут в Грозный, Элисту, Волгоград, Тулу и Липецк. Завершится гонка 16 июля в Москве. Начало в гонке взяли 80 экипажей из 20 стран, это 12 мотоциклов и квадроциклов, 14 мотовездеходов, 25 внедорожников и 9 грузовиков. Как заметил руководитель проекта ралли «Шелковый путь», среди участников есть и женщины.