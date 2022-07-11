На территорию региона знаменитые гонщики приехали после трехдневной гонки из Астрахани. В горной республике они также пробудут 3 дня, вернувшись 12 июля на участок села Нариман, после чего поедут в Грозный, Элисту, Волгоград, Тулу и Липецк. Завершится гонка 16 июля в Москве. Начало в гонке взяли 80 экипажей из 20 стран, это 12 мотоциклов и квадроциклов, 14 мотовездеходов, 25 внедорожников и 9 грузовиков. Как заметил руководитель проекта ралли «Шелковый путь», среди участников есть и женщины.
Дагестан принимает ралли гонщиков с мировым именем
- Автор Дарья
- 11 июля, 2022. Понедельник 03:00
Проезд спортивных автомобилей – участников российского этапа Международного ралли «Шелковый путь» прошел вчера, 10 июля, на скоростном участке рядом с селом Нариман Ногайского района.
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