ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил работников рыболовной отрасли Дагестана с профессиональным праздником

Премьер-министр РД поздравил работников рыболовной отрасли Дагестана с профессиональным праздником

Автор
10 июля, 2022. Воскресенье 13:59
|||
Премьер-министр РД поздравил работников рыболовной отрасли Дагестана с профессиональным праздником
Уважаемые работники и ветераны рыболовной отрасли! От всей души поздравляю вас с Днем рыболова!
Премьер-министр РД поздравил работников рыболовной отрасли Дагестана с профессиональным праздником
Общество

Сегодня, несмотря на новые вызовы времени, рыбопромышленный сектор продолжает оставаться одним из значимых векторов экономики страны, продолжая работать без сбоев и снабжать рынок качественной и полезной продукцией.

Наша республика обладает уникальными водными ресурсами. Так, протяженность береговой линии Каспийского моря составляет более 500 км, на территории региона расположено более 4 тыс. больших и малых рек, также около 100 естественных водоемов. За последние годы рыбохозяйственная отрасль нашей республики активно развивается: восстанавливается рыбопромысловый флот, масштабное развитие получают инвестиционные проекты по развитию аквакультуры, значительно увеличилась добыча водных биоресурсов.

Уверен, что благодаря вашему повседневному труду рыбная отрасль региона будет и впредь динамично развиваться, и вносить свой вклад в продовольственную безопасность России!

И сегодня, как и прежде, свою жизнь с этой профессией связывают только смелые и сильные духом люди! Хочу пожелать всем, кто выбрал этот нелегкий, а порой и опасный труд, крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, богатых уловов и всегда попутного ветра!

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top