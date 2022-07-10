Сегодня, несмотря на новые вызовы времени, рыбопромышленный сектор продолжает оставаться одним из значимых векторов экономики страны, продолжая работать без сбоев и снабжать рынок качественной и полезной продукцией.

Наша республика обладает уникальными водными ресурсами. Так, протяженность береговой линии Каспийского моря составляет более 500 км, на территории региона расположено более 4 тыс. больших и малых рек, также около 100 естественных водоемов. За последние годы рыбохозяйственная отрасль нашей республики активно развивается: восстанавливается рыбопромысловый флот, масштабное развитие получают инвестиционные проекты по развитию аквакультуры, значительно увеличилась добыча водных биоресурсов.

Уверен, что благодаря вашему повседневному труду рыбная отрасль региона будет и впредь динамично развиваться, и вносить свой вклад в продовольственную безопасность России!

И сегодня, как и прежде, свою жизнь с этой профессией связывают только смелые и сильные духом люди! Хочу пожелать всем, кто выбрал этот нелегкий, а порой и опасный труд, крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, богатых уловов и всегда попутного ветра!