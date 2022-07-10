Услуги почты в нашей республике всегда были и остаются востребованными. Доставка писем, корреспонденции, посылок, переводов на большие расстояния требует большого профессионализма и соблюдения высоких стандартов в работе.

Ежедневный труд нескольких тысяч работников отрасли позволяет жителям самых отдалённых, высокогорных районов Дагестана пользоваться качественными услугами почтовой связи.

В рамках выполнения поручений Президента России до 2025 года в Дагестане запланирована масштабная модернизация отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных населенных пунктах. Так, в течение трёх лет мы планируем модернизацию 315 объектов почтовой связи, из них в этом году – порядка 60 объектов.

Хочу от всей души поблагодарить работников почтовой отрасли за преданность призванию, ответственность и профессионализм. Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!