Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником «Курбан-байрам»

«От всего сердца поздравляю всех дагестанцев с одним из самых почитаемых мусульманами праздником - Курбан-байрам, знаменующим окончание хаджа - паломничества в святую землю Мекки.

На протяжении столетий он обращает последователей Ислама к истокам нравственных ценностей и традиций, олицетворяет готовность к самопожертвованию и стремление к духовному совершенствованию. Помогает верующим стать лучше и добрее.

Пусть в этот светлый праздник ваши молитвы будут услышаны и принесут удачу во всех благих начинаниях, душевное спокойствие и счастье. Да пребудет с вами милость и благословение Всевышнего!», - говорится в поздравлении Абдулмуслимова.