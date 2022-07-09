ЗАМАНА - Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником «Курбан-байрам»

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником «Курбан-байрам»

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09 июля, 2022. Суббота 14:12
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Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником «Курбан-байрам»

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником Курбан-байрам.

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником «Курбан-байрам»
Общество

«От всего сердца поздравляю всех дагестанцев с одним из самых почитаемых мусульманами праздником - Курбан-байрам, знаменующим окончание хаджа - паломничества в святую землю Мекки.

На протяжении столетий он обращает последователей Ислама к истокам нравственных ценностей и традиций, олицетворяет готовность к самопожертвованию и стремление к духовному совершенствованию. Помогает верующим стать лучше и добрее.

Пусть в этот светлый праздник ваши молитвы будут услышаны и принесут удачу во всех благих начинаниях, душевное спокойствие и счастье. Да пребудет с вами милость и благословение Всевышнего!», - говорится в поздравлении Абдулмуслимова.

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