Главы Республики Дагестан поздравил с наступлением праздника Курбан-байрам

Поздравляю вас с одним из почитаемых мусульманами праздником Курбан-байрам!

На протяжении веков этот праздник символизирует силу веры и духовного единения, обращает людей к милосердию, взаимопомощи, справедливости, учит гуманному и внимательному отношению к ближнему. Эти традиции служат укреплению нравственных ценностей, идеалов мира и добра, которые высоко значимы для такого многонационального региона, как Дагестан, где именно на принципах дружбы, уважения, согласия строится мирная созидательная жизнь на благо родной республики, всей страны.

Отрадно, что в нынешнее нелегкое время дагестанцы активно участвуют в организации масштабной поддержки жителей Донбасса, отправляют гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Мы искренне благодарны всем, кто не остается равнодушным к проблемам людей.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом мир, радость и душевное спокойствие.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех благих начинаний!