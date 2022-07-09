Двое детей утонули во время купания в КОРе

По сведениям ведомства, трагичный инцидент случился неподалеку от поселка Комсомольского Кизилюртовского района, в КОРе (Канале Октябрьской революции) во время купания утонули двое детей 8 и 10 лет - мальчик и девочка.



Стоит напомнить, что позавчера в Кизлярском районе в реке Прорва утонули две малолетние девочки.



В МВД региона призывают быть внимательными и не оставлять детей у водоемов без присмотра.