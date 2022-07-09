ЗАМАНА - Двое детей утонули во время купания в КОРе

Двое детей утонули во время купания в КОРе

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09 июля, 2022. Суббота 03:20
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Двое детей утонули во время купания в КОРе

Вчера, 8 июля, в Канале Октябрьской революции во время купания утонули мальчик и девочка, информирует пресс-служба МВД республики.

Двое детей утонули во время купания в КОРе
Общество

По сведениям ведомства, трагичный инцидент случился неподалеку от поселка Комсомольского Кизилюртовского района, в КОРе (Канале Октябрьской революции) во время купания утонули двое детей 8 и 10 лет - мальчик и девочка.

Стоит напомнить, что позавчера в Кизлярском районе в реке Прорва утонули две малолетние девочки.

В МВД региона призывают быть внимательными и не оставлять детей у водоемов без присмотра.

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