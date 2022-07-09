По сведениям ведомства, трагичный инцидент случился неподалеку от поселка Комсомольского Кизилюртовского района, в КОРе (Канале Октябрьской революции) во время купания утонули двое детей 8 и 10 лет - мальчик и девочка.
Стоит напомнить, что позавчера в Кизлярском районе в реке Прорва утонули две малолетние девочки.
В МВД региона призывают быть внимательными и не оставлять детей у водоемов без присмотра.
Двое детей утонули во время купания в КОРе
- Автор Дарья
- 09 июля, 2022. Суббота 03:20
Вчера, 8 июля, в Канале Октябрьской революции во время купания утонули мальчик и девочка, информирует пресс-служба МВД республики.
По сведениям ведомства, трагичный инцидент случился неподалеку от поселка Комсомольского Кизилюртовского района, в КОРе (Канале Октябрьской революции) во время купания утонули двое детей 8 и 10 лет - мальчик и девочка.
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