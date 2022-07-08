ЗАМАНА - Памятник многоцелевому истребителю Су-27 открылся в Кизляре

Памятник многоцелевому истребителю Су-27 открылся в Кизляре

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08 июля, 2022. Пятница 15:14
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Памятник многоцелевому истребителю Су-27 открылся в Кизляре

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 8 июля, поучаствовал в торжественном открытии памятника отечественному многоцелевому истребителю Су-27 на территории ОАО «Концерн КЭМЗ» в городе Кизляр.

Памятник многоцелевому истребителю Су-27 открылся в Кизляре
Общество

Выступая на церемонии открытия, премьер озвучил, что открытие такого памятника - это дань уважения труду великих советских и российских ученых, конструкторов, инженеров, производственников, авиаторов, и многих других, благодаря которым наша страна сегодня пребывает на передовых позициях авиастроения. «Уверен, что коллектив ОАО «Концерн КЭМЗ» не свернет с заданного курса и добьется новых успехов в работе. Искренне поздравляю всех участников мероприятия с этим прекрасным событием»,- подытожил Абдулмуслимов.

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