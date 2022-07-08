Памятник многоцелевому истребителю Су-27 открылся в Кизляре

Выступая на церемонии открытия, премьер озвучил, что открытие такого памятника - это дань уважения труду великих советских и российских ученых, конструкторов, инженеров, производственников, авиаторов, и многих других, благодаря которым наша страна сегодня пребывает на передовых позициях авиастроения. «Уверен, что коллектив ОАО «Концерн КЭМЗ» не свернет с заданного курса и добьется новых успехов в работе. Искренне поздравляю всех участников мероприятия с этим прекрасным событием»,- подытожил Абдулмуслимов.