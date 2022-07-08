В селе Куруш впервые создадут пожарно-спасательную часть

Возведение пожарно-спасательной части стартовало в текущем году в высокогорном селе Куруш Докузпаринского района Дагестана, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя Докузпаринского района Магомеда Шамилова.

"В селе Куруш стартовало строительство пожарно-спасательной части, завершить его планируется в следующем году. Изначально задумывалось, что это будет пожарная часть, но с учетом развития туризма и альпинизма в районе, роста туристического потока в село было принято решение об открытии пожарно-спасательного подразделения с вертолетной площадкой. Глава МЧС РД полностью поддержал эту идею", — заявил Шамилов.

Как отметил глава района, село Куруш привлекает, в том числе, альпинистов - рядом с ним находятся горные вершины Ярыдаг, Шалбуздаг и Базардюзю, каждый год в окрестностях села проходит альпинистский фестиваль "Ярыдаг".