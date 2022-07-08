В день ВМФ в Дагестане пройдет морской парад кораблей

В Каспийске 31 июля проведут парад кораблей Каспийской флотилии, который приурочен к празднованию Дня Военно-морского флота, информирует ТАСС.

"31 июля жители и гости Каспийска смогут посмотреть зрелищное представление в море. По традиции в день ВМФ России военнослужащие Каспийской флотилии проведут парад кораблей", — заявляет источник.

Зрители увидят имитацию боевых действий по защите береговых границ, ракетные пуски по целям условного противника. "В мероприятии будут использоваться десятки кораблей, катеров и судов, техника, авиация, артиллерийские орудия и системы залпового огня", — уточняет пресс-служба.

Завершится мероприятие красочным концертом. Для жителей и гостей города выступят артисты Ансамбля песни и пляски Южного военного округа, а также певцы республиканской эстрады.