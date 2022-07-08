ЗАМАНА - Росгвардеец из Дагестана стал донором костного мозга для мужчины с онкозаболеванием

Росгвардеец из Дагестана стал донором костного мозга для мужчины с онкозаболеванием

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08 июля, 2022. Пятница 13:51
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Росгвардеец из Дагестана стал донором костного мозга для мужчины с онкозаболеванием

Работник махачкалинского ОМОН «Горец» Управления Росгвардии по Дагестану прапорщик полиции Рамис А. стал донором костного мозга для пациента одной из клиник Москвы с острой формой онкогематологического заболевания, информирует пресс-служба Росгвардии республики.

Росгвардеец из Дагестана стал донором костного мозга для мужчины с онкозаболеванием
Общество

Прапорщик полиции Рамис А. попал в регистр потенциальных доноров костного мозга еще в далеком 2014 году. На тот момент мужчина вместе с сослуживцами сдавал плазму в Дагестанской станции переливания крови для нужд медицинских учреждений региона. «Работницы Центра рассказали нам, что желающие могут стать и донорами костного мозга. Я тогда решил: если я смогу спасти кому-то жизнь, то должен это сделать. Через 8 лет мне позвонили и заявили, что я могу помочь одному из пациентов с тяжелым заболеванием. Я дал согласие сразу. Это важное событие в моей жизни, и я рад, что дал кому-то шанс на жизнь. Спасибо и администрации Управления Росгвардии республики, которое поддержало меня в этом добром деле и предоставило возможность пройти процедуру донации», – поделился Рамис А.

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