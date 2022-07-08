Росгвардеец из Дагестана стал донором костного мозга для мужчины с онкозаболеванием

Прапорщик полиции Рамис А. попал в регистр потенциальных доноров костного мозга еще в далеком 2014 году. На тот момент мужчина вместе с сослуживцами сдавал плазму в Дагестанской станции переливания крови для нужд медицинских учреждений региона. «Работницы Центра рассказали нам, что желающие могут стать и донорами костного мозга. Я тогда решил: если я смогу спасти кому-то жизнь, то должен это сделать. Через 8 лет мне позвонили и заявили, что я могу помочь одному из пациентов с тяжелым заболеванием. Я дал согласие сразу. Это важное событие в моей жизни, и я рад, что дал кому-то шанс на жизнь. Спасибо и администрации Управления Росгвардии республики, которое поддержало меня в этом добром деле и предоставило возможность пройти процедуру донации», – поделился Рамис А.