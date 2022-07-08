ЗАМАНА - Руководитель РД поздравил дагестанцев с Днем семьи, любви и верности

Руководитель РД поздравил дагестанцев с Днем семьи, любви и верности

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08 июля, 2022. Пятница 11:42
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Руководитель РД поздравил дагестанцев с Днем семьи, любви и верности

Глава РД Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем семьи, любви и верности.

Руководитель РД поздравил дагестанцев с Днем семьи, любви и верности
Общество

«Этот новый праздник, учрежденный Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 28 июня 2022 года, давно является поистине народным и почитаемым. Он олицетворяет простые, на первый взгляд, но очень важные для каждого человека ценности: семью, дом, самых близких людей, детей и любовь, заботу, внимание к ним. Эти подлинные приоритеты должны всегда оставаться для нас самыми верными, самыми нужными, передаваясь из поколения в поколение.  В Дагестане заботливое и ответственное отношение к детям, старшему поколению, к своим родным и прочная духовная связь с ними всегда были для нашего многонационального народа незыблемой нравственной опорой. Испокон веков семья играет главную роль в формировании личности человека, его моральных ориентиров и жизненных установок. Именно в родительском доме передается исторический и житейский опыт, привычка к созидательному труду, воспитывается любовь к Родине. И, конечно же, в нынешнем, полном противоречий мире ничто не заменит добра и сердечности, родительской любви и заботы, тех традиционных ценностей, на которых всегда прочно стояла Россия. Выражаю глубокую признательность дагестанцам, достойно воспитывающим своих детей, крепким супружеским парам, молодоженам, а также тем, кто еще только собирается создать новую ячейку общества.  Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, мудрости, терпения и семейного благополучия.  Пусть в нашем прекрасном крае с каждым годом растет число счастливых семей, в которых звучит детский смех и царят любовь и верность!» – говорится в поздравлении. 

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