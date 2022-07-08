ЗАМАНА - «ВКонтакте» предупредит пользователей о злоумышленниках в личных и групповых чатах

«ВКонтакте» предупредит пользователей о злоумышленниках в личных и групповых чатах

Автор
08 июля, 2022. Пятница 10:46
|||
«ВКонтакте» предупредит пользователей о злоумышленниках в личных и групповых чатах

Пользователей «ВКонтакте» начнут предупреждать о подозрительном собеседнике в личной переписке или групповом чате, если алгоритмы заметят подозрительную активность от этого человека. При этом пожаловаться на предполагаемого мошенника можно будет прямо в переписке, информирует пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте» предупредит пользователей о злоумышленниках в личных и групповых чатах
Общество

Благодаря новому сервису пользователи «ВКонтакте» смогут получить защиту от потенциальных злоумышленников. Особую пользу эта функция  принесет пожилым людям, юному поколению и всем, кто не уверен в своих знаниях в сфере кибербезопасности и не всегда может защищаться от атак мошенников своими силами, — отметил руководитель по информационной безопасности во «ВКонтакте» Алексей Волков.

Предупреждать пользователей начнут при помощи особенного баннера, который будет появляться в групповых чатах и переписках. С его помощью люди смогут сразу же отправить жалобу на подозрительного собеседника и заблокировать его. При этом весь чат с таким потенциальным мошенником будет удален, дабы пользователи не смогли перейти по странным ссылкам.

Прочитано 10 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top