«ВКонтакте» предупредит пользователей о злоумышленниках в личных и групповых чатах

Пользователей «ВКонтакте» начнут предупреждать о подозрительном собеседнике в личной переписке или групповом чате, если алгоритмы заметят подозрительную активность от этого человека. При этом пожаловаться на предполагаемого мошенника можно будет прямо в переписке, информирует пресс-служба соцсети.

Благодаря новому сервису пользователи «ВКонтакте» смогут получить защиту от потенциальных злоумышленников. Особую пользу эта функция принесет пожилым людям, юному поколению и всем, кто не уверен в своих знаниях в сфере кибербезопасности и не всегда может защищаться от атак мошенников своими силами, — отметил руководитель по информационной безопасности во «ВКонтакте» Алексей Волков.

Предупреждать пользователей начнут при помощи особенного баннера, который будет появляться в групповых чатах и переписках. С его помощью люди смогут сразу же отправить жалобу на подозрительного собеседника и заблокировать его. При этом весь чат с таким потенциальным мошенником будет удален, дабы пользователи не смогли перейти по странным ссылкам.