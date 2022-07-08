ЗАМАНА - По поручению Главы РД проводится реконструкция территории у Салтинского водопада

По поручению Главы РД проводится реконструкция территории у Салтинского водопада

Автор
08 июля, 2022. Пятница 08:22
|||
По поручению Главы РД проводится реконструкция территории у Салтинского водопада
Вчера, 7 июля, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заслушал отчёт об исполнении поручения руководителя региона Сергея Меликова по реконструкции территории у Салтинского водопада.
По поручению Главы РД проводится реконструкция территории у Салтинского водопада
Общество

Этой весной и летом из-за сильных ливней пешеходные дороги к водопаду стали опасными, а прилегающая территория нуждалась в благоустройстве.

Руководитель села Салта Гунибского района Шамиль Каримов рассказал Абдулмуслимову, что в целях обеспечения безопасности и формирования комфортных условий туристам на территории объекта «Салтинский водопад» идет беспрерывная большая работа.

Ремонтно-восстановительные работы включают в себя обновление и прокладку пешеходной тропы на самом опасном месте каменистого склона, возведение подпорной стенки. Пешеходная тропа будет идти почти до самого ущелья.

Открытие объекта для посещения гостей пройдет 16 июля.

Прочитано 28 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top