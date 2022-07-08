Этой весной и летом из-за сильных ливней пешеходные дороги к водопаду стали опасными, а прилегающая территория нуждалась в благоустройстве.

Руководитель села Салта Гунибского района Шамиль Каримов рассказал Абдулмуслимову, что в целях обеспечения безопасности и формирования комфортных условий туристам на территории объекта «Салтинский водопад» идет беспрерывная большая работа.

Ремонтно-восстановительные работы включают в себя обновление и прокладку пешеходной тропы на самом опасном месте каменистого склона, возведение подпорной стенки. Пешеходная тропа будет идти почти до самого ущелья.

Открытие объекта для посещения гостей пройдет 16 июля.