Учителя из Дагестана и административно-управленческий персонал школ могут поучаствовать в программе, заполнив до 8 июля этого года форму, размещенную по ссылке и отправив её на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Стоит напомнить, что ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий перейдут на образовательные стандарты России с 1 сентября этого года.