ЗАМАНА - Дагестанские педагоги приглашаются для работы в ДНР и ЛНР

Дагестанские педагоги приглашаются для работы в ДНР и ЛНР

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08 июля, 2022. Пятница 08:07
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Дагестанские педагоги приглашаются для работы в ДНР и ЛНР

Учителя из субъектов России, в том числе из Дагестана, командируются на территории ДНР и ЛНР и отдельных территорий Украины для обучения детей с 1 сентября текущего года, информирует пресс-служба министерства образования и науки РД.

Дагестанские педагоги приглашаются для работы в ДНР и ЛНР
Общество

Учителя из Дагестана и административно-управленческий персонал школ могут поучаствовать в программе, заполнив до 8 июля этого года форму, размещенную по ссылке и отправив её на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Стоит напомнить, что ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий перейдут на образовательные стандарты России с 1 сентября этого года.

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