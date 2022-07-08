Дагестанские педагоги приглашаются для работы в ДНР и ЛНР

Учителя из субъектов России, в том числе из Дагестана, командируются на территории ДНР и ЛНР и отдельных территорий Украины для обучения детей с 1 сентября текущего года, информирует пресс-служба министерства образования и науки РД.

Учителя из Дагестана и административно-управленческий персонал школ могут поучаствовать в программе, заполнив до 8 июля этого года форму, размещенную по ссылке и отправив её на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Стоит напомнить, что ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий перейдут на образовательные стандарты России с 1 сентября этого года.