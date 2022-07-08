ЗАМАНА - В Дагестане начался приём заявок на капремонт школ на 2024-2025 годы

В Дагестане начался приём заявок на капремонт школ на 2024-2025 годы

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08 июля, 2022. Пятница 00:47
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В Дагестане начался приём заявок на капремонт школ на 2024-2025 годы
Под руководством заместителя премьер-министра РД Муслима Телякавова вчера, 7 июля, прошло собрание на тему проведения конкурсного отбора республиканских общеобразовательных объектов для участия в мероприятиях федеральной программы «Модернизация школьных систем образования на 2024 и 2025 годы».
В Дагестане начался приём заявок на капремонт школ на 2024-2025 годы
Общество

В режиме видеоконференцсвязи с лидерами муниципальных образований вице-премьер обговорил качественную проработку заявок на участие в конкурсном отборе объектов в реализации проекта на 2024 и 2025 годы с учетом рекомендаций Минпросвещения и Минстроительства страны.

«Нам нельзя допускать ошибок в этой работе. Руководителей муниципальных районов и городов прошу взять на контроль этот вопрос. Не должно быть ошибок в подаче заявок, нужно обеспечить своевременное и качественное представление конкурсной документации, дабы не допустить сбоев прошлой заявочной кампании», — отметил Телякавов. Подробнее можно прочитать тут.

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