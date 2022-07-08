В Дагестане начался приём заявок на капремонт школ на 2024-2025 годы

Под руководством заместителя премьер-министра РД Муслима Телякавова вчера, 7 июля, прошло собрание на тему проведения конкурсного отбора республиканских общеобразовательных объектов для участия в мероприятиях федеральной программы «Модернизация школьных систем образования на 2024 и 2025 годы».

В режиме видеоконференцсвязи с лидерами муниципальных образований вице-премьер обговорил качественную проработку заявок на участие в конкурсном отборе объектов в реализации проекта на 2024 и 2025 годы с учетом рекомендаций Минпросвещения и Минстроительства страны.