Орден Дружбы вручили Шамилю Омарову, Шеме Шемееву, и Альберту Рзаеву. Медаль Ордена «За заслуги перед Отчеством I степени» получил Рашидбек Ахмедов, который подготовил серебряного медалиста на Играх в Японии. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечество II степени» за бронзовые медали на олимпиаде вручили Газиганду Рашидову, Далгату Абдуллаеву, Магомедтагиру Магомедову, Руслану Исрапилову.
Указом Президента РФ дагестанские тренеры, подготовившие олимпийцев, получат госнаграды
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 16:37
8 тренеров из Дагестана получат государственные награды в соответствии с постановлением руководителя страны Владимира Путина за подготовку победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр на Играх в Токио.
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