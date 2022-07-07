ЗАМАНА - Указом Президента РФ дагестанские тренеры, подготовившие олимпийцев, получат госнаграды

Указом Президента РФ дагестанские тренеры, подготовившие олимпийцев, получат госнаграды

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07 июля, 2022. Четверг 16:37
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Указом Президента РФ дагестанские тренеры, подготовившие олимпийцев, получат госнаграды

8 тренеров из Дагестана получат государственные награды в соответствии с постановлением руководителя страны Владимира Путина за подготовку победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр на Играх в Токио. 

Указом Президента РФ дагестанские тренеры, подготовившие олимпийцев, получат госнаграды
Общество

Орден Дружбы вручили Шамилю Омарову, Шеме Шемееву, и Альберту Рзаеву.  Медаль Ордена «За заслуги перед Отчеством I степени» получил Рашидбек Ахмедов, который подготовил серебряного медалиста на Играх в Японии.  Медаль Ордена «За заслуги перед Отечество II степени» за бронзовые медали на олимпиаде вручили Газиганду Рашидову, Далгату Абдуллаеву, Магомедтагиру Магомедову, Руслану Исрапилову.

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