Нацбиблиотека РД выпустила библиографический указатель к 90-летию Фазу Алиевой

В указателе можно увидеть 1 913 библиографических записей на первоисточники на аварском, русском и других языках. В нем напечатаны вступительные статьи Народного поэта республики Расула Гамзатова «Слово о Фазу», экс-президента РД Муху Алиева «Мудрое слово – лучше богатства» и участника Союза журналистов России, исследователя творчества Фазу Алиевой, научного работника Института языка, литературы и искусства ДФИЦ РАН Маризы Магомедовой.

В указатель вошли издания, серийные книги, публикации в периодических изданиях, статьи, выступления, интервью, встречи, рецензии, которые находятся в фонде Нацбиблиотеки. Также сюда попали «Книжные летописи», «Летописи газетных статей» и «Летописи журнальных статей».

Указатель состоит из двух разделов, один из которых посвящен работам дагестанской поэтессы Фазу Алиевой, а второй – книгам о ее жизни и творчестве.