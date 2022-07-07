ЗАМАНА - Нацбиблиотека РД выпустила библиографический указатель к 90-летию Фазу Алиевой

Нацбиблиотека РД выпустила библиографический указатель к 90-летию Фазу Алиевой

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07 июля, 2022. Четверг 16:12
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Нацбиблиотека РД выпустила библиографический указатель к 90-летию Фазу Алиевой

Нацбиблиотека Дагестана выпустила библиографический указатель «Талисман Страны гор», который посвящен 90-летию со дня рождения народной поэтессы республики Фазу Алиевой, информирует пресс-служба библиотеки.

Нацбиблиотека РД выпустила библиографический указатель к 90-летию Фазу Алиевой
Общество

В указателе можно увидеть 1 913 библиографических записей на первоисточники на аварском, русском и других языках. В нем напечатаны вступительные статьи Народного поэта республики Расула Гамзатова «Слово о Фазу», экс-президента РД Муху Алиева «Мудрое слово – лучше богатства» и участника Союза журналистов России, исследователя творчества Фазу Алиевой, научного работника Института языка, литературы и искусства ДФИЦ РАН Маризы Магомедовой.

В указатель вошли издания, серийные книги, публикации в периодических изданиях, статьи, выступления, интервью, встречи, рецензии, которые находятся в фонде Нацбиблиотеки. Также сюда попали «Книжные летописи», «Летописи газетных статей» и «Летописи журнальных статей».

Указатель состоит из двух разделов, один из которых посвящен работам дагестанской поэтессы Фазу Алиевой, а второй – книгам о ее жизни и творчестве.

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