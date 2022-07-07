Фонд президентских грантов проведет летом 2022 года специальный конкурс

Отправить заявки можно по двум направлениям: — развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников — социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан. Победители будут названы до 30 сентября. Положение и объявление о конкурсе находятся на сайте Фонда. За время своей работы Фондом президентских грантов уже прошло 13 конкурсов, на которые подано 121 502 проекта. По результатам этих конкурсов гранты главы России направлены на реализацию 23 852 проектов на общую сумму 49 млрд рублей.