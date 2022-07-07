Предприятия АПК Дагестана расширят экспорт продукции в Китай и страны Персидского залива

Производители сельхозпродукции и компании АПК Дагестана собираются расширить географию экспорта за счет поставок в Китай и страны Персидского залива баранины и шерсти, плодоовощных консервов, продукции птицеводства, а также дагестанского урбеча. Об этом рассказал глава Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков, когда общался с "ТАСС".