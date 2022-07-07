"Компании республики собираются расширить географию сбыта своей продукции в страны Персидского залива и Китай. Существует заметный экспортный потенциал по поставкам риса, баранины и шерсти, плодоовощных консервов, продукции птицеводства, а также дагестанского урбеча. Экспортеры региона активно принимают участие в международных выставках, а также размещают товары на международных электронных торговых площадках Amazon, Ebay, Alibaba", — отметил Аджеков.
Предприятия АПК Дагестана расширят экспорт продукции в Китай и страны Персидского залива
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 15:29
Производители сельхозпродукции и компании АПК Дагестана собираются расширить географию экспорта за счет поставок в Китай и страны Персидского залива баранины и шерсти, плодоовощных консервов, продукции птицеводства, а также дагестанского урбеча. Об этом рассказал глава Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков, когда общался с "ТАСС".
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