Вход семьям в дагестанские музеи станет бесплатным в День семьи, любви и верности

Вход семейным парам в музеи Дагестана станет бесплатным в День семьи, любви и верности

Так, интересные прогулки по залам, где широко представлены традиционная одежда народов республики, предметы быта, изделия декоративно-прикладного искусства, можно будет совершить в музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул». Кроме того, для желающих будет проведена экскурсия по выставке «Слова Камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша». Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой приглашает посетить экспозицию «Самородки Дагестана», раскрывающую имена талантливых художников-самоучек, работающих в разных техниках и жанрах изобразительного искусства.

Те, кто ранее не попал на вернисаж, смогут также ознакомиться с проектом «Традиции Абрамцево сквозь века», в котором представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, созданные в традициях Абрамцевского (Мамонтовского) художественного кружка. Экспозиции, посвящённые природе, археологии и этнографии Дагестана будут открыты для бесплатного посещения в Национальном музее РД им. А.Тахо-Годи. Посетители увидят в этот день уникальные драгоценности и национальные костюмы, старинные экспонаты времен Кавказской войны, живописные полотна знаменитых художников, а также выставку, посвящённую времени Петр I в Дагестане, и ретроспективную выставку «Валерий Горский и дагестанский театр», в которой представлены произведения автора к спектаклям дагестанских театров 1940-1980 гг. Дербентский музей-заповедник в честь праздника приглашает всех жителей и гостей города посетить архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-кала», музей «Культура и быт древнего Дербента» и музей «Боевая Слава».

Семейные пары, заключившие брак 8 июля, получат от музея памятные презенты! Для получения подарка необходимо иметь при себе свидетельство о заключении брака. В Музее истории мировых культур и религий гости смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию музея и выставку национальных костюмов «Нить времён», посвящённую традиционным костюмам народов, проживающих на территории Южного Дагестана. Напомним, что День семьи, любви и верности получил статус официального праздника в России. Соответствующий указ 28 июня 2022 года подписал президент страны Владимир Путин. Символом торжества была выбрана ромашка – олицетворение чистоты, верности и нежности.

