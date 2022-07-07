Ранее сообщалось, что на данном участке дороги случился обвал горной породы, в результате чего было перекрыто автосообщение в 13 селах Тляратинского района. «Все аварийно-восстановительные работы завершились. Движение машин восстановлено», – сообщает ведомство.
В Тляратинском районе возобновили автомобильное сообщение после обвала
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 13:47
На девятом километре автомобильной дороги Тлярата – Кардиб Тляратинского района вернулось автомобильное сообщение. Об этом информирует Госавтоинспекция республики.
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