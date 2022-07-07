На площадке промпарка запланировано размещение производства промышленной продукции и комплектующих изделий. Органам исполнительной власти региона и администрации Махачкалы поручено помогать в реализации проекта открытия индустриального парка «Эльдаг» и инвестпроектов на его территории.
В Дагестане появится индустриальный парк «Эльдаг»
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 13:12
Территории площадью 5,9 га в Махачкале присвоили статус индустриального парка «Эльдаг». Соответствующий указ подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
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