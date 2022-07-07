Около 8000 тонн абрикоса планируют собрать в Унцукульском районе Дагестана

«Унцукульский район имеет благоприятный климат для выращивания абрикосов, под этой культурой здесь около 600 гектаров садов. Растут в основном сорта “Шалах” и “Краснощекий". В этом году ожидается богатый урожай, в районе планируют собрать в пределах 8 000 тонн абрикоса», – сообщает пресс-служба. Уточняют, что унцукульские абрикосы продаются на рынках многих городов страны.