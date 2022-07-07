ЗАМАНА - Около 8000 тонн абрикоса планируют собрать в Унцукульском районе Дагестана

Около 8000 тонн абрикоса планируют собрать в Унцукульском районе Дагестана

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07 июля, 2022. Четверг 10:48
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Около 8000 тонн абрикоса планируют собрать в Унцукульском районе Дагестана

Сотрудники Минсельхозпрода РД ознакомились с процессом сбора абрикосов на приусадебных садовых участках жителей села Ирганай Унцукульского района, информирует пресс-служба ведомства. 

Около 8000 тонн абрикоса планируют собрать в Унцукульском районе Дагестана
Общество

«Унцукульский район имеет благоприятный климат для выращивания абрикосов, под этой культурой здесь около 600 гектаров садов. Растут в основном сорта “Шалах” и “Краснощекий". В этом году ожидается богатый урожай, в районе планируют собрать в пределах 8 000 тонн абрикоса», – сообщает пресс-служба.  Уточняют, что унцукульские абрикосы продаются на рынках многих городов страны. 

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