«Унцукульский район имеет благоприятный климат для выращивания абрикосов, под этой культурой здесь около 600 гектаров садов. Растут в основном сорта “Шалах” и “Краснощекий". В этом году ожидается богатый урожай, в районе планируют собрать в пределах 8 000 тонн абрикоса», – сообщает пресс-служба. Уточняют, что унцукульские абрикосы продаются на рынках многих городов страны.
Около 8000 тонн абрикоса планируют собрать в Унцукульском районе Дагестана
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 10:48
Сотрудники Минсельхозпрода РД ознакомились с процессом сбора абрикосов на приусадебных садовых участках жителей села Ирганай Унцукульского района, информирует пресс-служба ведомства.
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