ЗАМАНА - Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»

Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»

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07 июля, 2022. Четверг 09:47
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Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»
Вчера, 6 июля, под руководством заместителя премьер-министра Дагестана Муслима Телякавова прошло собрание организационного комитета по подготовке и проведению на территории региона Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь».
Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»
Общество

Открывая совещание, Муслим Телякавов заметил, что для региона большая честь принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь». Организаторы ралли - министерство спорта РФ и исполнительная дирекция соревнований - Ассоциация «Силквей Ралли» организовали проведение мероприятия на период с 6 по 16 июля текущего года по маршруту Астрахань - Москва. В Дагестан участники гонок приедут уже 10 июля.

«Приближается важное и почетное для нас мероприятие,  это один из этапов Международного ралли «Шелковый путь», который пройдет на территории нашей республики. В 2022 году он уже сегодня начался в Москве. В Дагестане республиканский этап пройдет с 10 по 12 июля.

Мероприятие проведут на территориях Ногайского, Тарумовского, Кизлярского районов, а также в Южно-Сухокумске. 

Нам нужно внимательно подойти к обеспечению мер безопасности на маршруте, на базовых стоянках,  а также на фан-зонах, куда будет проводиться допуск людей», — отметил Телякавов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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