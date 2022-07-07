Открывая совещание, Муслим Телякавов заметил, что для региона большая честь принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь». Организаторы ралли - министерство спорта РФ и исполнительная дирекция соревнований - Ассоциация «Силквей Ралли» организовали проведение мероприятия на период с 6 по 16 июля текущего года по маршруту Астрахань - Москва. В Дагестан участники гонок приедут уже 10 июля.
Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шелковый путь»
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 09:47
«Приближается важное и почетное для нас мероприятие, это один из этапов Международного ралли «Шелковый путь», который пройдет на территории нашей республики. В 2022 году он уже сегодня начался в Москве. В Дагестане республиканский этап пройдет с 10 по 12 июля.
Мероприятие проведут на территориях Ногайского, Тарумовского, Кизлярского районов, а также в Южно-Сухокумске.
Нам нужно внимательно подойти к обеспечению мер безопасности на маршруте, на базовых стоянках, а также на фан-зонах, куда будет проводиться допуск людей», — отметил Телякавов. Подробнее материал можно прочитать тут.
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