ЗАМАНА - В Дагестане каждый год в Каспийское море выпускают более 100 млн мальков частиковых видов рыб

В Дагестане каждый год в Каспийское море выпускают более 100 млн мальков частиковых видов рыб

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07 июля, 2022. Четверг 08:48
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В Дагестане каждый год в Каспийское море выпускают более 100 млн мальков частиковых видов рыб
Во вторник, 5 июля, заместитель премьер-министра Дагестана Нариман Абдулмуталибов совместно с руководителем Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Арипом Абдулаевым посетил Мехтебский рыбоводный завод в населенном пункте Львовское-1 Бабаюртовского района.
В Дагестане каждый год в Каспийское море выпускают более 100 млн мальков частиковых видов рыб
Общество

Мехтебский рыбоводный завод находится в составе Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод», на ряду с Терским, Дагестанским, Бирюзякским и Приморским экспериментальными рыбоводными предприятиями. На этих базах проводится искусственное выращивание водных биологических ресурсов по государственному заказу.

Гостей встретил руководитель завода Гамзат Чантилов, который провел для них экскурсию и поведал о производственных мощностях.

Как рассказал Чантилов, для воспроизведения молоди частиковых видов рыб (например, кутум и сазан) в текущем году запланировано использование 54 га, 125 га и 120 га водоема. В данных водоемах они собираются осуществить зарыбление 22,0 млн штук.

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