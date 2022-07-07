Лечение по новой методике путем микрополяризации головного мозга внедрили в Дагестане

В Реабилитационном центре «Надежда» министерства труда региона доступна услуга лечения различных видов патологии по новой методике – с помощью микрополяризации головного мозга, информирует пресс-служба ведомства.

Процедура создана для улучшения функционального состояния различных отделов головного мозга под действием постоянного тока низкой интенсивности, стимулирующей рост клеточной архитектуры и создание новых нейрональных связей.

Микрополяризация мозга подходит в том случае, если имеется запаздывание речевого развития у детей, диагноз «церебральный паралич»; выявлена гиперактивность у ребенка; при эписиндроме; при нарушении концентрации внимания; при сложностях в учебе, а также при черепно-мозговых травмах, неврозах, проблемах со зрением или слухом.

Получить услугу детям можно вне зависимости от возраста несовершеннолетнего.