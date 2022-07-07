Прием заявок Международный форум «Каспий-2022» стартовал в Дагестане

Открылся набор добровольцев на участие в сопровождении Международного форума «Каспий-2022», информирует пресс-служба министерства молодежи региона.

В Минмолодежи региона провели собрание по организации Международного молодежного форума «Каспий-2022», на котором обсуждались темы по формированию образовательной и досуговой программ, открытию регистрации участников и направлениям работы мероприятия.

Так, руководитель министерства по делам молодежи республики Камил Саидов анонсировал проведение на мероприятии грантового конкурса на реализацию молодежных проектов. Кроме того, в форуме примут участие спикеры республиканского и российского уровней, а также пройдут творческие, спортивные и патриотические мероприятия.

Регистрация добровольцев на участие в волонтерском сопровождении Международного молодежного форума «Каспий-2022» проходит на платформе «Dobro.ru».

Набор идет по таким направлениям: волонтер регистрации, контролер, встречающий/провожающий, волонтер медслужбы на мероприятии и волонтер склада.

Форум будет идти с 12 по 16 сентября.