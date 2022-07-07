ЗАМАНА - Прием заявок Международный форум «Каспий-2022» стартовал в Дагестане

Прием заявок Международный форум «Каспий-2022» стартовал в Дагестане

Автор
07 июля, 2022. Четверг 01:25
|||
Прием заявок Международный форум «Каспий-2022» стартовал в Дагестане

Открылся набор добровольцев на участие в сопровождении Международного форума «Каспий-2022», информирует пресс-служба министерства молодежи региона.

Прием заявок Международный форум «Каспий-2022» стартовал в Дагестане
Общество

В Минмолодежи региона провели собрание по организации Международного молодежного форума «Каспий-2022», на котором обсуждались темы по формированию образовательной и досуговой программ, открытию регистрации участников и направлениям работы мероприятия.

Так, руководитель министерства по делам молодежи республики Камил Саидов анонсировал проведение на мероприятии грантового конкурса на реализацию молодежных проектов. Кроме того, в форуме примут участие спикеры республиканского и российского уровней, а также пройдут творческие, спортивные и патриотические мероприятия.

Регистрация добровольцев на участие в волонтерском сопровождении Международного молодежного форума «Каспий-2022» проходит на платформе «Dobro.ru».

Набор идет по таким направлениям: волонтер регистрации, контролер, встречающий/провожающий, волонтер медслужбы на мероприятии и волонтер склада.

Форум будет идти с 12 по 16 сентября.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top