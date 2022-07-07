ЗАМАНА - В Дагестане открыто уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с жильем для молодых

В Дагестане открыто уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с жильем для молодых

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07 июля, 2022. Четверг 00:20
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В Дагестане открыто уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с жильем для молодых

В отношении должностных лиц Дирекции молодежных жилищно-строительных программ открыто уголовное дело. Их подозревают в мошенничестве с жильем для молодых семей, информирует пресс-служба СК республики.

В Дагестане открыто уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с жильем для молодых
Общество

Как заявляет следствие, с 2018 года по 2020 год заместитель руководителя и другие должностные лица Дирекции совместно с сотрудниками жилищно-строительных кооперативов ввели в заблуждение не менее 19 участников государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в РД».

«Заключив с ними и подконтрольными им жилищно-строительными кооперативами фиктивные контракты о покупке квартир, украли субсидии, маткапиталы, а также их личные накопления на общую сумму в размере около 26 миллионов рублей», — заявляет ведомство.

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