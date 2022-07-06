В Курбан-байрам в Махачкале пройдет празднество

В Конноспортивном комплексе «Зебра» мусульман ждут выступления известных исполнителей нашидов, мясная ярмарка от лучших рестораторов столицы региона, бесплатные угощения, а также скачки.

Празднество пройдет по следующему адресу: улица Ремесленная 45/1, район ТЦ «Киргу».

Ярмарка стартует в 13:00. Официальное начало праздника 17:00.

Кроме того, с 9 по 12 июля обряд жертвоприношения дагестанцы смогут провести в трёх локациях Махачкалы: по улице Ремесленная, 45 (район ТЦ «Киргу») по соседству с КСК «Зебра», на площадке старого Махачкалинского ипподрома по проспекту Насрутдинова, а также на ул. Красноярской, 16 (рядом со строящимся Духовным центром имени пророка Исы), добавляет пресс-служба.