"Россети Северный Кавказ" в I полугодии разместили в Дагестане более 1000 "умных" счетчиков

Компания "Россети Северный Кавказ" за время текущего года разместила в Дагестане 1,017 тысячи интеллектуальных приборов учета, информирует пресс-служба корпорации.

В общем с начала реализации программы снижения потерь (с сентября 2020 года) в регионе размещено 12,1 тысячи приборов.

"Интеллектуальная система учета электроэнергии означает для клиентов упрощение всех процедур: опрос, обработка и передача данных проводятся удаленно. Также "умные" счетчики позволяют мониторить текущее потребление, анализировать и уменьшать расходы на оплату электроэнергии. Такая система исключает возможность стороннего незаконного вмешательства в ее процессы", — заявляет компания.