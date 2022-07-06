ЗАМАНА - "Россети Северный Кавказ" в I полугодии разместили в Дагестане более 1000 "умных" счетчиков

"Россети Северный Кавказ" в I полугодии разместили в Дагестане более 1000 "умных" счетчиков

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06 июля, 2022. Среда 15:44
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&quot;Россети Северный Кавказ&quot; в I полугодии разместили в Дагестане более 1000 &quot;умных&quot; счетчиков

Компания "Россети Северный Кавказ" за время текущего года разместила в Дагестане 1,017 тысячи интеллектуальных приборов учета, информирует пресс-служба корпорации.

"Россети Северный Кавказ" в I полугодии разместили в Дагестане более 1000 "умных" счетчиков
Общество

В общем с начала реализации программы снижения потерь (с сентября 2020 года) в регионе размещено 12,1 тысячи приборов.

"Интеллектуальная система учета электроэнергии означает для клиентов упрощение всех процедур: опрос, обработка и передача данных проводятся удаленно. Также "умные" счетчики позволяют мониторить текущее потребление, анализировать и уменьшать расходы на оплату электроэнергии. Такая система исключает возможность стороннего незаконного вмешательства в ее процессы", — заявляет компания.

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