Региональный уровень состоит из 3-х этапов: школьного, муниципального и республиканского. Школьный этап будет идти до 21 июля, муниципальный – с 26 июля по 26 августа, а республиканский – с 1 сентября по 1 октября.
Конкурс проходит среди 5 возрастных групп:
1. Дети 4-5 классов;
2. Дети 6-7 классов;
3. Дети 8-9 классов;
4. Дети 10-11 классов;
5. Студенты колледжей.
Ребята могут выбрать одну из 8 представленных тематических категорий:
1. «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит – быть ребенком?» (А. Линдгрен) – 2018-2027 годы – десятилетие детства;
2. «Самодержавною рукой // Он смело сеял просвещенье, // Не презирал страны родной: //Он знал ее предназначенье…» (А.С. Пушкин) – 350-летие со дня рождения Петра I;
3. «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала счастливая звезда и целый ряд случайностей…» – 150-летие со дня рождения В.К. Арсеньева;
4. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (М.Ю. Лермонтов) – 210-летие Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
5. «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная» (С. П. Королев) – 115-летие со дня рождения С.П. Королева;
6. «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих) – 265 лет со дня основания Российской академии художеств;
7. «Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас» (Ф. Бегбедер) – юбилеи российских писателей;
8. «Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и даже основная, чуть ли не единственная цель искусства» (И. А. Гончаров) – юбилеи литературных произведений.
Сочинение может быть написано в прозе – в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, интервью, слова, эссе и рецензии. Стихотворные тексты на конкурс не принимаются.
В рамках республиканского этапа будут отобраны 5 работ победителей для участия в федеральном этапе конкурса. Региональным оператором конкурса является Дагестанский институт развития образования.
Подробнее о правилах конкурса можно прочитать на официальном сайте Минобрнауки Дагестана. Телефон для справок: 8-928-597-87-87.