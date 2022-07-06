Всероссийский конкурс сочинений начался в Дагестане

Ученики школ и студенты колледжей могут принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений, информирует министерство образования и науки Дагестана.

Региональный уровень состоит из 3-х этапов: школьного, муниципального и республиканского. Школьный этап будет идти до 21 июля, муниципальный – с 26 июля по 26 августа, а республиканский – с 1 сентября по 1 октября.

Конкурс проходит среди 5 возрастных групп:

1. Дети 4-5 классов;

2. Дети 6-7 классов;

3. Дети 8-9 классов;

4. Дети 10-11 классов;

5. Студенты колледжей.

Ребята могут выбрать одну из 8 представленных тематических категорий:

1. «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще значит – быть ребенком?» (А. Линдгрен) – 2018-2027 годы – десятилетие детства;

2. «Самодержавною рукой // Он смело сеял просвещенье, // Не презирал страны родной: //Он знал ее предназначенье…» (А.С. Пушкин) – 350-летие со дня рождения Петра I;

3. «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала счастливая звезда и целый ряд случайностей…» – 150-летие со дня рождения В.К. Арсеньева;

4. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (М.Ю. Лермонтов) – 210-летие Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);

5. «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная» (С. П. Королев) – 115-летие со дня рождения С.П. Королева;

6. «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих) – 265 лет со дня основания Российской академии художеств;

7. «Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас» (Ф. Бегбедер) – юбилеи российских писателей;

8. «Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и даже основная, чуть ли не единственная цель искусства» (И. А. Гончаров) – юбилеи литературных произведений.

Сочинение может быть написано в прозе – в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, интервью, слова, эссе и рецензии. Стихотворные тексты на конкурс не принимаются.

В рамках республиканского этапа будут отобраны 5 работ победителей для участия в федеральном этапе конкурса. Региональным оператором конкурса является Дагестанский институт развития образования.

Подробнее о правилах конкурса можно прочитать на официальном сайте Минобрнауки Дагестана. Телефон для справок: 8-928-597-87-87.