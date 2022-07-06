«С этого года у нас базируется авиакомпания Red Wings, она задает ключевые международные маршруты. В частности, они собираются открывать рейсы в Израиль — уже выбраны перевозчики в направлении Махачкала — Тель-Авив, теперь идет документальная проверка нашей транспортной безопасности. Рейсы планируется начать в этом году», — заявил ТАСС генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. Он добавил, что в текущем году Red Wings уже начала выполнять рейсы по ряду новых направлений из аэропорта Махачкалы.
Между Махачкалой и Тель-Авивом будут открыты прямые авиарейсы
- Автор Дарья
- 06 июля, 2022. Среда 14:13
Авиакомпания Red Wings до конца 2022 года собирается открыть прямые рейсы из Махачкалы в израильский город Тель-Авив.
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