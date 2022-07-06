Глава РД поручил расширить меры соцподдержки ветеранов ВОВ

На данный момент в регионе проживают 27 участников Великой Отечественной войны, 7 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 10 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, около 7000 тружеников тыла.



С середины весны текущего года ветераны могут рассчитывать на соцподдержку в виде единовременной денежной выплаты на покупку и подключение внутридомового газового оборудования в размере до 90 000 рублей. Сергей Меликов не забывает почтить героев личным визитом, поздравляет их в памятные даты, дни рождения, а также проявляет иные знаки внимания.

