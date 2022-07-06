На данный момент в регионе проживают 27 участников Великой Отечественной войны, 7 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 10 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, около 7000 тружеников тыла.
С середины весны текущего года ветераны могут рассчитывать на соцподдержку в виде единовременной денежной выплаты на покупку и подключение внутридомового газового оборудования в размере до 90 000 рублей. Сергей Меликов не забывает почтить героев личным визитом, поздравляет их в памятные даты, дни рождения, а также проявляет иные знаки внимания.
Глава РД поручил расширить меры соцподдержки ветеранов ВОВ
- Автор Дарья
- 06 июля, 2022. Среда 13:02
Руководитель РД Сергей Меликов подписал постановление, предусматривающее расширение мер соцподдержки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
На данный момент в регионе проживают 27 участников Великой Отечественной войны, 7 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 10 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, около 7000 тружеников тыла.
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