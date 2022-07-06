ЗАМАНА - Семейный забег, посвященный Дню семьи, любви и верности состоится в Махачкале

Семейный забег, посвященный Дню семьи, любви и верности состоится в Махачкале

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06 июля, 2022. Среда 11:51
riadagestan.ru|||
Семейный забег, посвященный Дню семьи, любви и верности состоится в Махачкале

Семейный забег, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоится в Махачкале 8 июля. Акция пройдет в парке имени Ленинского комсомола.

Семейный забег, посвященный Дню семьи, любви и верности состоится в Махачкале
Общество

Организатор мероприятия – беговой клуб «DAG RUN».

Поучаствовать в забеге смогут родители с детьми до 12 лет, в общем 50 пар. Дистанция забега – 1 км.

Все участники, которые добегут до финиша, получат медали, а также сладкие подарки для детей.

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