Семейный забег, посвященный Дню семьи, любви и верности состоится в Махачкале

Семейный забег, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоится в Махачкале 8 июля. Акция пройдет в парке имени Ленинского комсомола.

Организатор мероприятия – беговой клуб «DAG RUN».

Поучаствовать в забеге смогут родители с детьми до 12 лет, в общем 50 пар. Дистанция забега – 1 км.

Все участники, которые добегут до финиша, получат медали, а также сладкие подарки для детей.