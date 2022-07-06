В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочим днями

Указ об этом подписал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.



Принято решение перенести выходной с праздничного дня 9 июля на понедельник, 11 июля.



«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият РД" Правительство региона приняло решение: считать 9 июля текущего года нерабочим праздничным днем. Перенести выходной день с субботы, 9 июля этого года, на понедельник, 11 июля», – сообщает документ.