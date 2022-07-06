Указ об этом подписал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Принято решение перенести выходной с праздничного дня 9 июля на понедельник, 11 июля.
«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият РД" Правительство региона приняло решение: считать 9 июля текущего года нерабочим праздничным днем. Перенести выходной день с субботы, 9 июля этого года, на понедельник, 11 июля», – сообщает документ.
В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочим днями
- Автор Дарья
- 06 июля, 2022. Среда 11:18
В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане станут нерабочим днями.
Указ об этом подписал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Последнее от Дарья
- Дагестанские шашисты заняли призовые места на Чемпионате ЮФО и СКФО
- В Дагестане мать продала своего ребенка
- Необычные кристаллы углерода выявили в уральском метеорите
- В Японии планируют создать постройку для жизни на Марсе и Луне
- Дагестанская учительница приняла участие во Всероссийском форуме «ТопБЛОГ»