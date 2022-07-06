ЗАМАНА - В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочим днями

В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочим днями

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06 июля, 2022. Среда 11:18
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В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочим днями

В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане станут нерабочим днями.

В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочим днями
Общество

Указ об этом подписал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Принято решение перенести выходной с праздничного дня 9 июля на понедельник, 11 июля. 

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият РД" Правительство региона приняло решение: считать 9 июля текущего года нерабочим праздничным днем. Перенести выходной день с субботы, 9 июля этого года, на понедельник, 11 июля», – сообщает документ.

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