ЗАМАНА - Дагестанская учительница приняла участие во Всероссийском форуме «ТопБЛОГ»

Дагестанская учительница приняла участие во Всероссийском форуме «ТопБЛОГ»

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06 июля, 2022. Среда 09:10
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Дагестанская учительница приняла участие во Всероссийском форуме «ТопБЛОГ»

Учительница из Дагестана поучаствовала во Всероссийском деловом форуме блогеров в формате круиза «ТопБЛОГ: развитие личного бренда через социальные сети», информирует пресс-служба министерства образования и науки республики.

Дагестанская учительница приняла участие во Всероссийском форуме «ТопБЛОГ»
Общество

В общем в мероприятии поучаствовало 150 победителей конкурса «ТОПмолодежь», который проходил в рамках 2 сезона Всероссийского конкурса «ТопБЛОГ».

Дагестан на форуме представила учительница английского языка дербентской школы №12 и участница Всероссийского экспертного педагогического совета Министерства просвещения России Аида Касумова, выбрав профильное направление «Про образование» для специалистов области образования и родителей обучающихся.

В рамках мероприятия для участников прочитали лекции сотрудники соцсетей «ВКонтакте», YAPPY, RUTUBE, «Одноклассники», а также были организованы мастер-классы от блогеров-миллионников, разборы личного бренда, встречи с экспертами и экскурсии.

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