В общем в мероприятии поучаствовало 150 победителей конкурса «ТОПмолодежь», который проходил в рамках 2 сезона Всероссийского конкурса «ТопБЛОГ».
Дагестан на форуме представила учительница английского языка дербентской школы №12 и участница Всероссийского экспертного педагогического совета Министерства просвещения России Аида Касумова, выбрав профильное направление «Про образование» для специалистов области образования и родителей обучающихся.
В рамках мероприятия для участников прочитали лекции сотрудники соцсетей «ВКонтакте», YAPPY, RUTUBE, «Одноклассники», а также были организованы мастер-классы от блогеров-миллионников, разборы личного бренда, встречи с экспертами и экскурсии.