ЗАМАНА - В рамках нацпроекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Кизляре обновят 5 улиц

В рамках нацпроекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Кизляре обновят 5 улиц

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06 июля, 2022. Среда 08:44
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В рамках нацпроекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Кизляре обновят 5 улиц

В рамках национального проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Кизляре в текущем году организуют капремонт 5 улиц, информирует пресс-служба Митранспорта республики.

В рамках нацпроекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Кизляре обновят 5 улиц
Общество

«На данный момент специалисты уже перешли к асфальтированию двух улиц, на других объектах идут подготовительные работы по устройству основания под асфальтобетонное основание. Кроме того, осуществляется работа по размещению светильников и устройству тротуаров на всех пяти улицах», – заявляет ведомство.

Стоит отметить, что на ремонт и капремонт муниципальных улично-дорожных сетей в этом году в рамках нацпроекта «Мой Дагестан – мои дороги» предусмотрен 1 миллиард 626,3 млн рублей. Из них в 10 городов будет выделено – 745, 6 млн рублей и в 41 муниципальный район – 880,7 млн рублей.

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