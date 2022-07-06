В мероприятии участвовало примерно 70 человек, сотрудники общественных организаций, добровольцы и студенты, которые выстроились в форме сердца.
Стоит заметить, что для участников акции также организовали экскурсию по музею.
Акцию ко Дню семьи, любви и верности провели в историческом музее «Россия — моя история», информирует пресс-служба министерства молодежи Дагестана.
В мероприятии участвовало примерно 70 человек, сотрудники общественных организаций, добровольцы и студенты, которые выстроились в форме сердца.
Стоит заметить, что для участников акции также организовали экскурсию по музею.
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